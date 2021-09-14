Путин: «Единая Россия» инициировала многие решения по развитию страны

Большинство инициированных партией «Единая Россия» предложений по развитию различный отраслей жизни страны, включая совершенствование социальной сферы и укрепление экономики, внесены в ее программу после обращений граждан и при этом уже реализуются. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства и руководством партии.

«<…> я пригласил сегодня к участию в нашей встрече, в нашем совещании представителей „Единой России“, чтобы <…> вместе посмотреть, как идет подготовка тех решений, которые предлагается заложить в федеральный бюджет, и, конечно, как планируется организовать контроль за их исполнением в будущем <…>», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

По словам Президента РФ, соответствующие инициативы имеют отношение к поддержке пенсионеров, семей с детьми, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, подготовлены программы по газификации, ремонту школ, расселению аварийного жилья.

Российский лидер также заметил, что партия власти, депутаты от нее и кандидаты в депутаты тесно работают с профильными министерствами и вице-премьерами. «<…> хотел бы здесь сказать, что очень важно сохранить такую слаженную работу между парламентом и Правительством на будущее», — добавил он.

«<…> именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат. Это чрезвычайно важная вещь», — заключил Владимир Путин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России оценил работу Правительства РФ в острый период пандемии коронавируса.