Путин: «Единая Россия» достойно проявила себя на выборах в Госдуму

«Единая Россия» достойно проявила себя на осенних выборах в Государственную Думу. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам заключительного, третьего этапа юбилейного ХХ съезда партии, передает РИА Новости.

«Важно вместе проанализировать итоги осенних выборов, партия достойно проявила себя в неординарных условиях и уверенно победила», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, «Единая Россия» сумела доказать, что по праву является партией-лидером и партией большинства. Она «предложила конструктивную и созидательную повестку», пояснил он.

«<…> программа партии по праву стала называться „народной“, каждый пункт продуман и просчитан», — уточнил Президент.

В связи с этим Владимир Путин уверен, что у «Единой России» есть все ресурсы, чтобы отвечать на просьбы жителей страны. Укреплять диалог с россиянами необходимо на уровне первичных организаций.

На выборах в Государственную Думу ФС РФ «Единая Россия» получила 49,82% голосов избирателей. Кандидаты от нее победили в 198 одномандатных округах. В итоге партия получила 324 депутатских места, сохранив конституционное большинство. Явка на выборах составила 51,72%.