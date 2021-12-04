«Единая Россия» подведет итоги выборов в Госдуму на партийном съезде

Сегодня партия «Единая Россия» проведет третий и заключительный этап юбилейного ХХ съезда. На нем предполагается подвести итоги прошедших выборов в Государственную Думу ФС РФ и провести ротацию руководящих органов партии.

ТАСС отмечает, что формально съезд продолжает считаться предвыборным. На первом этапе съезда в июне были утверждены списки кандидатов на выборы в Госдуму, а на втором этапе в августе партийцы приняли так называемую «народную программу», основанную в том числе на собранных ранее предложениях россиян.

Третий этап съезда приурочен к 20-летнему юбилею партии, который отмечался 1 декабря. Президент России Владимир Путин намерен дистанционно обратиться к его участникам, о чем ранее рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Одним из ключевых вопросов съезда должна стать ротация руководящих органов «Единой России»: Высшего и Генерального советов, а также Центральной контрольной комиссии и Центрального исполнительного комитета. Они избираются сроком на пять лет.

По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, поскольку по итогам прошедших думских выборов фракция «Единой России» в нижней палате парламента обновилась более чем на 50%, «на это же количество обновятся и руководящие органы партии после грядущего съезда».