Путин: Доходы россиян должны увеличиваться в 2022 году не ниже 2,5%

Нужно добиться роста реальных доходов граждан России не ниже 2,5% с учетом роста уровня инфляции, заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно добиться роста реальных располагаемых доходов граждан темпом не ниже прогнозного уровня, то есть не ниже 2,5%. Я сказал именно о реальных доходах, с учетом инфляции», — сказал он.

По словам Путина, для эффективной борьбы с ростом инфляции в стране нужно делать акцент на увеличении предложения товаров и услуг. В первую очередь, на продовольственные товары.

«С учетом этого нужно реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. Основной акцент прошу делать на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке», — подчеркнул глава государства.