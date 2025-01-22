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Экономика 22 января 2025 18:17

Путин: Доходы, не связанные с нефтью и газом, выросли на 26% в прошлом году

Доходы России, не связанные с нефтью или газом, выросли на 26% в 2024-м. Такую статистику озвучил Президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Как подчеркнул российский лидер, бюджет РФ получил на 800 млрд рублей больше ожидаемого.

«В прошлом году выросли поступления, не связанные с продажей нефти и газа. Они прибавили 26% и составили 25,6 трлн рублей. Это почти на 800 млрд рублей больше, чем правительство предполагало осенью», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Он отметил, что такая динамика говорит о том, что госказне формируется надежная доходная база, которая менее зависима от внешней конъюнктуры на рынках сырья.

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#Владимир Путин #Доходы #бюджет россии
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