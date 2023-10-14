Минниханов назвал дорожную отрасль одной из важнейших сфер для экономики

Дорожная отрасль — одна из важнейших сфер для экономики, эффективность ее работы напрямую влияет на социально-экономическое развитие, безопасность и качество жизни граждан. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на совещании в Доме Правительства.

Он отметил, что в последние годы в дорожной отрасли республики реализуется ряд масштабных проектов федерального уровня.

«В текущем году в конце декабря будет запущено движение по трассе М12. В 2024 году планируется завершить строительство автомобильной дороги до Альметьевска. Также ведется большая программа строительства дороги в части расширения трассы М7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов по мосту через реку Кама. Эта трасса будет соответствовать современным требованиям», — рассказал Минниханов.

Он подчеркнул, что все эти проекты стали возможными благодаря решениям, которые прияты Президентом Владимиром Путиным и поддержаны федеральным Кабмином.

Раис РТ напомнил, что в третье воскресенье октября в стране отмечается День работников дорожного хозяйства.

Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики. В нем приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Об этом передает пресс-служба руководителя республики.