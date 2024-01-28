news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 28 января 2024 14:36

Путин: На счету российских ученых, работающих в Антарктиде, более сотни открытий

Скопировать ссылку
Путин: На счету российских ученых, работающих в Антарктиде, более сотни открытий

Российским первопроходцам принадлежит одно из ключевых мест в освоении шестого и самого южного материка на планете – Антарктиды. Об этом Президент Владимир Путин сказал на церемонии открытия нового комплекса станции «Восток», в которой принял участие и белорусский лидер Александр Лукашенко.

«В исследовании, в освоении этого континента нашим исследователям, первопроходцам принадлежит одно из ключевых мест. Достаточно упомянуть русскую экспедицию под руководством военно-морских офицеров Лазарева и Беллинсгаузена, которые чуть более двух веков назад открыли этот льдинный материк, как они сами его назвали», – сказал глава государства.

Он отметил, что российские ученые трудятся в Антарктиде с 1955 года, на их счету сотни величайших открытий, которые расширили горизонты знаний. На сегодняшний день на южном континенте работают пять российских научных станций, из них «Восток» самая южная.

Первая русская антарктическая экспедиция состоялась в 1819—1821 годах. Ею руководили Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев, главной целью экспедиции была попытка доказать или опровергнуть предположение о существовании шестого материка, с чем они успешно справились.
#Владимир Путин
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2