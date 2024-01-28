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Путин: На счету российских ученых, работающих в Антарктиде, более сотни открытий
Российским первопроходцам принадлежит одно из ключевых мест в освоении шестого и самого южного материка на планете – Антарктиды. Об этом Президент Владимир Путин сказал на церемонии открытия нового комплекса станции «Восток», в которой принял участие и белорусский лидер Александр Лукашенко.
«В исследовании, в освоении этого континента нашим исследователям, первопроходцам принадлежит одно из ключевых мест. Достаточно упомянуть русскую экспедицию под руководством военно-морских офицеров Лазарева и Беллинсгаузена, которые чуть более двух веков назад открыли этот льдинный материк, как они сами его назвали», – сказал глава государства.
Он отметил, что российские ученые трудятся в Антарктиде с 1955 года, на их счету сотни величайших открытий, которые расширили горизонты знаний. На сегодняшний день на южном континенте работают пять российских научных станций, из них «Восток» самая южная.
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