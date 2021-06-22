Путин договорился о продолжении личных контактов с Меркель

Президент РФ Владимир Путин условился с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель о дальнейших личных контактах. Телефонные переговоры состоялись по инициативе немецкой стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Ангела Меркель в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война.

Путин отметил, что в России высоко ценят участие Ангелы Меркель и Президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях по случаю Дня памяти и скорби, организованных в Германии.

Обе стороны сошлись во мнении, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и немецкого народов.

Лидеры двух стран также констатировали, что на сегодняшний день обеспечение безопасности континента возможно лишь совместными усилиями.

По просьбе Федерального канцлера Президент России также проинформировал ее об итогах прошедшего 16 июня российско-американского саммита в Женеве.