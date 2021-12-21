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Политика
21 декабря 2021  15:50

Путин: Договор о гарантиях безопасности называют ультиматумом недоброжелатели РФ

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Проект договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности — это не ультиматум, хотя недоброжелатели России пытаются трактовать документ именно таким образом. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ рассказал Президент Владимир Путин.

«Документы наши, проекты наших договоров и соглашений, которые были направлены руководству США и НАТО по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Мы видим уже, что их некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет», — подчеркнул глава государства.

17 декабря был опубликован двусторонний проект соглашения о гарантиях безопасности, который Россия передала США.

#США #договор #НАТО #Владимир Путин
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