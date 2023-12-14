Путин: «Для нас большой ценности присутствие Молдавии в СНГ не имеет»

Присутствие Молдавии в СНГ не имеет большой ценности, заявил во время прямого эфира Президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента МТРК «МИР» Элины Дашкуевой.

«Если Молдова не хочет быть участником этого процесса, значит таков выбор молдавского руководства. Значит так тому и быть», - прокомментировал глава государства.

Путин также отметил, что еще совсем недавно Молдавия считалась беднейшей страной Европы. Сейчас она занимает второе место после Украины. И если в таком случае она хочет последовать примеру Германии, которая получает сейчас энергоносители из США на 30% дороже, чем раньше из РФ, то препятствий для этого быть не должно.

«Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет. Но мы готовы: хотят – работать, мы будем рады», - отметил Путин.

Президент также подчеркнул, что все интеграционные планы строятся исключительно на основе добровольности всех участников этого процесса и взаимной выгоды.

«Между странами ЕврАзЭС устойчиво растет товарооборот. Открытие рынков труда, капитала, рабочей силы, поддержание кооперации, эффективное использование доставшегося нам еще с советского времени плюса с точки зрения наличия единой транспортной инфраструктуры, наличие межнационального языка общения и т.д. Всё это создает условия, которые повышают нашу конкурентоспособность на мировых рынках и способствует решению задач экономики, роста благосостояния граждан», - заключил он.

Владимир Путин также прокомментировал и позицию Армении. Он считает, что не в интересах этой страны прекратить свое членство в СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ. Отсутствие на мероприятиях главы государства он связал со сложными процессами в стране.