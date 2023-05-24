Совфед денонсировал Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Сегодня Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

Документ был внесен в Госдуму 10 мая Президентом Владимиром Путиным. Закон о денонсации в Госдуме приняли на пленарном заседании 16 мая.

В сопроводительных документах говорится, что в условиях, когда страны НАТО не только не стремятся укрепить безопасность в Европе, но и беспрецедентно наращивают военный потенциал альянса, Россия «вынуждена предпринимать все необходимые меры для защиты своей национальной безопасности и национальных интересов».

Договор, вступивший в силу 9 ноября 1992 года, был направлен на укрепление европейской безопасности путем создания системы количественных ограничений на пять основных категорий обычных вооружений и техники в ВС стран – участников соглашения. Речь о танках, боевых бронированных машинах, артиллерии, ударных вертолетах и боевых самолетах.