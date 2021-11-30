Путин: Действия правительства и ЦБ по сдерживанию инфляции своевременные

Правительство и Центральный банк России принимают своевременные решения по сдерживанию инфляции в стране, сообщил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

«Имея базовые основы развития российской экономики, это фундаментальные базовые основы, это макроэкономические показатели, мы будем за этим все-таки следить. И поэтому и правительство, и Банк России они своевременно, на мой взгляд, принимают решения по сдерживанию, скажем, той же инфляции», — цитирует РИА Новости Президента РФ.

Также Владимир Путин предложил продлить компенсации бизнесу за использование СБП.