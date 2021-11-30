Путин предложил продлить на полгода компенсации бизнесу за использование СБП

Президент России Владимир Путин предложил продлить на полгода механизм компенсации комиссии малому и среднему бизнесу за использование Системы быстрых платежей (СБП), сообщает РИА Новости.

Летом глава государства анонсировал меру по компенсации малым и средним предприятиям комиссии за использование СБП на Петербургском международном экономическом форуме.

«Для субъектов малого и среднего предпринимательства сейчас возмещается банковская комиссия при продаже товаров и услуг физическим лицам, такой порядок, удобный для бизнеса и выгодный для потребителя, предусмотрен до конца текущего года. Считаю, что нужно его продлить как минимум на полгода», — подчеркнул Путин, выступая во вторник на форуме «Россия зовет!».

В конце октября директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила, что Центральный банк РФ рассмотрит возможность продлить на 2022 год программу компенсаций бизнесу за пользование Системой быстрых платежей.