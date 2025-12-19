Путин: «Даже в частных аптеках цена на льготные лекарства должна быть фиксированной»

Во время прямой линии Президент России Владимир Путин ответил на вопросы о доступности льготных лекарств и работе системы ОМС. Он подчеркнул, что цены на такие препараты должны оставаться фиксированными даже в частных аптеках.

«Хочу обратить внимание коллег в регионах и сказать, что даже в частных аптеках льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам. Это важно, и за этим нужно будет последить соответствующим контрольным органам Министерства здравоохранения и других контрольных организаций», – отметил глава государства.

Путин добавил, что необходимо наладить работу на местах: контролировать логистику, своевременное заключение контрактов и обеспечение аптек медикаментами. Он также обратил внимание на проблему закрытия государственных аптек, из-за чего льготные препараты становятся недоступными.

Кроме того, Президент предложил развивать сеть передвижных аптек и использовать возможности Почты России для доставки льготных лекарств в удалённые регионы. По его словам, такая практика уже применяется в ряде регионов и помогает частично решать проблему.

Владимир Путин заверил, что контроль за соблюдением фиксированных цен и доступностью льготных лекарств будет усилен, а все проблемные вопросы будут решаться в приоритетном порядке.