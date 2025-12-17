Анатолий Иванов назвал востребованным шагом организацию аптек на колесах

Введение передвижных аптек – востребованный шаг, который необходим для улучшения качества жизни жителей сельских территорий. Об этом заявил депутат Государственной Думы ФС РФ от РТ Анатолий Иванов, комментируя внесенный «Единой Россией» соответствующий законопроект, сообщает пресс-служба Татарстанского отделения «ЕР».

Парламентарий сослался на собственный опыт руководства Мамадышским районом Татарстана, где имеется большое количество сельских поселений, в 2010–2024 годах.

«Я на собственном опыте видел, как сложно бывает пенсионерам и одиноким людям в небольших деревнях получить доступ к необходимым медикаментам. Многие из них не имеют возможности самостоятельно добраться до райцентра или города, чтобы купить лекарства. Доставка медикаментов часто оказывается недоступной из-за финансовых и транспортных ограничений», – констатировал депутат.

Кроме того, по словам Иванова, фельдшеры, работающие в таких отдаленных населенных пунктах, тоже испытывают огромную нагрузку – «они обслуживают несколько точек одновременно и не всегда могут быстро реагировать на вызовы».

Один из представителей Татарстана в нижней палате Федерального Собрания напомнил, что для отпуска лекарственных изделий из ФАПов необходимо иметь лицензию, каковой у них сейчас нет.

«Как вариант – фельдшер с лицензией мог бы закрыть этот вопрос, по графику объезжая деревни. Можно было бы использовать опыт системы райпо: население в деревнях продтоварами обеспечивают именно этим путем. Метод опробован и не требует огромных ресурсов», – предложил он.

Однако, продолжил Анатолий Иванов, внесенная «Единой Россией» инициатива по созданию передвижных аптек тоже хороший вариант для решения проблемы.

Такие мобильные точки помогут обеспечить доступ к необходимым лекарствам и медицинским товарам, что особенно важно для уязвимых групп населения.

«Уверен, что такая мера не только облегчит жизнь многим людям, но и повысит уровень здравоохранения в сельских районах. Мы должны продолжать работать над тем, чтобы все граждане нашей страны, независимо от места проживания, имели равный доступ к медицинским услугам», – заключил бывший глава Мамадышского района.

Разработанный единороссами законопроект предусматривает возможность розничной торговли лекарственными препаратами с помощью передвижных аптечных пунктов, которые будут действовать там, где нет ни аптек, ни ФАПов или других медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.

Одна такая передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных населенных пунктов, работая в каждом из них по часу в неделю.

«Вопрос доступности лекарственных препаратов для жителей отдаленных и малонаселенных населенных пунктов стоит достаточно остро. Не всегда они, в особенности пожилые люди, могут доехать до административных центров, чтобы купить нужные лекарства. С таким вопросом граждане обращались в адрес председателя партии Дмитрия Медведева, который поддержал концепцию законопроекта. Передвижные аптеки значительно облегчат жизнь сельских жителей», – выразил уверенность секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.

«Отпускать лекарственные препараты, в том числе, рецептурные, будет специалист с фармацевтическим образованием», – заверил заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья Евгений Нифантьев.

Вместе с тем аптеки на колесах не смогут продавать сильнодействующие, спиртосодержащие и иммунобиологические препараты, которые требуют особых условий хранения.

Определять маршрут движения передвижного аптечного пункта, привязанного к конкретной стационарной аптеке, станут местные власти.