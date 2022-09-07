Путин откроет первый участок трассы М12 Москва — Казань

8 сентября в регионах России откроется движение по новым и отремонтированным участкам крупных трасс: М12 Москва — Казань, М5 Уфа — Челябинск и Екатеринбургской кольцевой дороге. В режиме видеоконференции в церемониях поучаствует Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Первый открывающийся участок трассы М12 соединит ЦКАД и Московское большое кольцо. Его протяженность составит 23 километра. На трассе М5 начнется движение по 40-километровому отрезку — после реконструкции дорога расширилась до четырех полос. А третий пусковой комплекс Екатеринбургской кольцевой дороги замкнет движение вокруг столицы Свердловской области.

«Новые участки дорог не только смягчают нагрузку на транспортную сеть в отдельных регионах, но и облегчают дальние перевозки, являясь составными частями общего транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Челябинска и Тюмени», — отметили в пресс-службе Кремля.

Автомобильная дорога М12 в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км: седьмой этап — 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р241 Казань — Буинск — Ульяновск), восьмой этап — 70 км (от пересечения с автодорогой Р241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы — Шали).