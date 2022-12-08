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Ру Тат
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Политика
8 декабря 2022  16:46

Путин дал оценку работе российской авиации в зоне спецоперации

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Российская авиации при проведении специальной военной операции на Украине показывает высокую эффективность, качественно и своевременно выполняя все задачи. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путинпередает РИА Новости.

«Авиация работает очень хорошо. И на боевом дежурстве очень хорошо, фактически круглосуточном. Всё вовремя делают. И очень грамотно работают. И штурмовики воюют отлично, и „СУшки“ (судя по контексту, истребители и бомбардировщики марки „Су“ — прим. Т-и) очень хорошо», —поделился своим пониманием ситуации глава государства.

Обсуждая с одним из награжденных военнослужащих, летчиком-испытателем, работу авиации, Путин заметил, что Воздушно-космические силы РФ вносят существенный вклад в «эффективность действий армии». 

В свою очередь летчик рассказал Президенту, что работал с истребителем 5-го поколения Су-57, который «выполняет задачи по защите интересов».

В преддверии Дня героев Отечества, который отмечается 9 декабря, глава российского государства наградил участников спецоперации на Украине, о чем сообщал «Татар-информ». 

#Владимир Путин #политика #спецоперация на Украине
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