Путин дал оценку работе российской авиации в зоне спецоперации

Российская авиации при проведении специальной военной операции на Украине показывает высокую эффективность, качественно и своевременно выполняя все задачи. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Авиация работает очень хорошо. И на боевом дежурстве очень хорошо, фактически круглосуточном. Всё вовремя делают. И очень грамотно работают. И штурмовики воюют отлично, и „СУшки“ (судя по контексту, истребители и бомбардировщики марки „Су“ — прим. Т-и) очень хорошо», —поделился своим пониманием ситуации глава государства.

Обсуждая с одним из награжденных военнослужащих, летчиком-испытателем, работу авиации, Путин заметил, что Воздушно-космические силы РФ вносят существенный вклад в «эффективность действий армии».

В свою очередь летчик рассказал Президенту, что работал с истребителем 5-го поколения Су-57, который «выполняет задачи по защите интересов».

В преддверии Дня героев Отечества, который отмечается 9 декабря, глава российского государства наградил участников спецоперации на Украине, о чем сообщал «Татар-информ».