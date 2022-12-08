«Для меня и сограждан вы герои»: Путин наградил участников военной спецоперации

Президент России Владимир Путин сегодня вручил награды участникам военной спецоперации на Украине. Глава государства поздравил военнослужащих, проявивших исключительную доблесть и отвагу.

«Для меня и всех сограждан вы герои, – обратился он к военнослужащим. – В основе героизма – любовь к Родине и глубокое осознание чувства собственного долга, ратного, гражданского, профессионального, четкое внутреннее понимание, как строить свою жизнь, какие ценности отстаивать и защищать, как поступать в сложных, экстремальных ситуациях».

Российский лидер также поблагодарил обладателей почетных наград за службу Отечеству и верность идеалам, «объединяющие Россию в любые времена», сообщает пресс-служба Кремля.

Церемония награждения приурочена ко Дню героев Отечества, который в России отмечается 9 декабря.