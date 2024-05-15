Путин дал интервью китайскому агентству Xinhua перед поездкой в КНР

Президент РФ Владимир Путин дал интервью агентству Xinhua перед тем, как нанести свой рабочий визит в Китайскую Республику. Текст беседы появился на сайте Кремля.

В интервью Путин рассказал о том, какими он визит дальнейшие отношения с Китаем и в каких сферах российско-китайских отношений могут произойти мощные прорывы вперед. Также он поделился своим взглядом на культуру КНР и оценил роль механизма БРИКС на мировой арене.

Напомним, Путин должен посетить Китай 15 мая и пробыть там до 17 мая включительно. Это будет первая зарубежная поездка российского лидера после начала пятого срока на посту главы государства. Турне охватит Пекин и Харбин. Отметим, что в 2023-м председатель КНР Си Цзиньпин также в первую очередь посетил Россию после переизбрания и вступления в должность.

Добавим, что политики этих двух государств по итогам переговоров хотят подписать совместное заявление и ряд двусторонних документов. Как сообщала пресс-служба Кремля, лидеры подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам.