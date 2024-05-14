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Политика 14 мая 2024 11:00

Путин и Си Цзиньпин хотят подписать совместное заявление

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По итогам переговоров Президента РФ Владимира Путина и председателя Китайской Республики Си Цзиньпина планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов. Российский лидер должен посетить Китай по приглашению лидера КНР 16-17 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам», - говорится в сообщении.

Также Путин и Си Цзиньпин поучаствуют в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

#Владимир Путин #Си Цзиньпин
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