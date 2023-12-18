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Путин: Через три года в России будет около 10 млн молодых специалистов
Через три года после «новой волны» демографического роста в России численность молодых специалистов может увеличиться практически до 10 млн человек. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями чемпионата профессионального мастерства (выступление транслировалось в Telegram-канале пресс-службы Кремля).
«Где-то через тройку лет у нас демографическая волна пойдет вверх, это значит, что и молодых специалистов станет на 2 млн больше — почти 10 млн», — сказал глава государства.
При этом, по словам Путина, сегодня особенно важно обеспечить тесную связь между подготовкой профессиональных кадров и рынком труда. «Потому что развиваться крупным, особенно высокотехнологичным, предприятиям без этих кадров невозможно», — подчеркнул российский лидер.
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