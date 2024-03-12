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Политика 12 марта 2024 19:50

Путин: Через систему конкурса «Лидеры России» прошло более 1 млн человек

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Свыше 1 млн человек уже прошли через систему конкурса «Лидеры России». Об этом на встрече с победителями последнего выпуска конкурса управленцев заявил Президент России Владимир Путин.

«За эти годы более миллиона человек прошло через эту систему. Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, во всем мире, наверное. Это круто», — сказал глава государства.

Он также отметил, что к конкурсу проявляют интерес и из-за рубежа. Часть его участников затем решила получить российское гражданство и начать работу в нашей стране.

#Владимир Путин #лидеры россии
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