Путин: Все больше иностранцев проявляют интерес к работе в России

К России и работе в ней проявляют все больший интерес граждане зарубежных стран. Об этом на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России» заявил Президент Владимир Путин.

Он напомнил, что в таком случае для иностранцев предусмотрен ускоренный и облегченный порядок приобретения российского гражданства.

«Уже 29 человек приняли для себя такое решение из 12 стран. Причем и из стран дальнего зарубежья: США, Франции, Греции, Болгарии, ну и из стран СНГ», – перечислил глава государства.