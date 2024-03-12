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Путин: Все больше иностранцев проявляют интерес к работе в России
К России и работе в ней проявляют все больший интерес граждане зарубежных стран. Об этом на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России» заявил Президент Владимир Путин.
Он напомнил, что в таком случае для иностранцев предусмотрен ускоренный и облегченный порядок приобретения российского гражданства.
«Уже 29 человек приняли для себя такое решение из 12 стран. Причем и из стран дальнего зарубежья: США, Франции, Греции, Болгарии, ну и из стран СНГ», – перечислил глава государства.
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