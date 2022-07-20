Путин: Цены на нефть взлетят до небес, если Запад ограничит поставки из России

В случае с нефтью Запад наступает «на те же самые грабли», как и в ситуации с газом. Цены на нее взлетят до небес, если ее поставки из России будут ограничены, отметил после трехсторонних переговоров в Тегеране Президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит с газом», — цитирует главу государства ТАСС.

Путин отметил, что подобные идеи звучат от «людей с высшим образованием». «Результат будет тот же самый, [что и с газом] — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — добавил он.

Напомним, что накануне Президент России посетил Тегеран. Он провел серию встреч с руководством Ирана, а также стал участником встречи в астанинском формате, посвященной сирийскому урегулированию. По ее итогам лидеры РФ, Турции и Ирана сделали совместное заявление.