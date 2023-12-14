Путин: «Ценник на продукцию «Автоваза» улетел не в космос, а на 40%»

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции рассказал, что ценник на машины «АвтоВАЗа» улетел не в космос, а на 40%. Он также выразил уверенность, что цены будут снижаться по мере роста производства.

«Чем выше рост производства, тем ниже цена, – пояснил он. – Также определенные издержки связаны с тем, что производитель добывает компоненты, но уже по другой цене, а это ведет к удорожанию».

Самое главное, по мнению Президента, надо воссоздавать в РФ отрасль автокомпонентов, работа над этим идет активно. «Мы передоверялись нашим партнерам, и база автокомпонентов была практически утрачена», – отметил Путин.

Президент считает дорогими «Аурусы», но это связано с их небольшим количеством. Объединенным Арабским Эмиратам нравятся «Аурус», которые они начали собирать.