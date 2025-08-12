Путин: ЦБ контролирует ситуацию на фоне рисков чрезмерного охлаждения экономики

Фото: kremlin.ru

Банк России контролирует ситуацию в экономике на фоне разговоров о рисках чрезмерного охлаждения экономики страны и даже рецессии. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«<…> многие эксперты говорят о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии. Также мы с вами об этом говорили в ходе наших рабочих предыдущих совещаний. С председателем Банка России [Эльвирой Набиуллиной] мы говорим об этом постоянно», – заметил глава государства.

«Банк ситуацию контролирует, работает в том числе с предприятиями напрямую, оценивает ситуацию. Больших рисков, как я понимаю, сегодня банк не видит», – подчеркнул Путин.

«Что касается федерального бюджета, то ситуация здесь устойчивая. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета за январь – июль увеличились на 14% год к году, составив 14,8 трлн рублей», – заверил он, указав на рост так называемых оборотных налогов за семь месяцев на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в частности, НДС вырос на 6,9%).