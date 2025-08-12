Путин допустил снижение инфляции до 6-7% к концу года

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Инфляция к концу июля замедлилась до 8,8% с 10,3% в марте, а к концу года она может уменьшиться до 6-7%, что ниже прогнозных значений. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Важное достижение заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня – уже 9,4%, а по итогам июля это уже было 8,8%», – констатировал глава государства.

Он также напомнил, что в текущем году перед Правительством РФ и Банком России стояла задача выхода на траекторию сбалансированного развития экономики, что предполагало снижение инфляции при «одновременном, конечно», сохранении безработицы «на стабильно низком уровне».

По оценке Путина, сейчас наблюдается некоторый рост как скрытой (до 199 тыс. человек на 8 августа), так и зарегистрированной (300 тыс. человек в начале августа) безработицы.

«Но все-таки она (безработица – прим. Т-и) у нас остается на рекордно низких уровнях. Сейчас это 2%. Практически исторический минимум <…>», – уточнил Президент.