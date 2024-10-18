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Доля стран БРИКС в мировой торговле выросла почти в 1,5 раза с 2006 года
Объемы международной торговли государств-членов БРИКС с другими странами мира и друг с другом по итогам прошлого года достигли отметки 10,4 трлн долларов, что составляет 21,6% от общемирового объема. Соответственно, доля международного объединения с момента его основания в 2006 году увеличилась в 1,48 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВТО.
По доле в мировой торговле БРИКС уступает лишь Евросоюзу, на который пришлось 14,3 трлн долларов (29,7%).
На третьем месте оказалось ЮСМКА, куда входят Канада, США и Мексика, на долю объединения пришлось 7,6 трлн долларов (15,7%).
БРИКС – межгосударственное объединение, куда входят 10 стран. На их долю приходится треть мировой суши, а также почти половина населения планеты.
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