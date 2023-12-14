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Общество 14 декабря 2023 15:21

Путин блогерам: «Если государство мешает — скажите»

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Президент Владимир Путин считает, что блогерская сфера в России свободна и демократизирована. Об этом он сказал на вопрос блогера во время Прямой линии.

«Это такая свободная сфера, а главное — демократизированная. Главное, чтобы государство не мешало. А если мешает — скажите, постараемся поправить», — сообщил Путин.

Глава российского государства заявил об ответственности блогеров, потому что за ними нет жесткого контроля со стороны государства. Блогеры должны исходить из понятий «корпоративной этики и самоограничений», считает Путин. Речь здесь идет о морали, нравственности и безопасности детей.

Самый лучший вариант — когда блогосфера контролирует себя сама, но если есть пожелания к государству, Путин пообещал отреагировать.

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Онлайн-трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным 14 декабря 2023 года
#прямая линия с Владимиром Путиным
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