Путин блогерам: «Если государство мешает — скажите»

Президент Владимир Путин считает, что блогерская сфера в России свободна и демократизирована. Об этом он сказал на вопрос блогера во время Прямой линии.

«Это такая свободная сфера, а главное — демократизированная. Главное, чтобы государство не мешало. А если мешает — скажите, постараемся поправить», — сообщил Путин.

Глава российского государства заявил об ответственности блогеров, потому что за ними нет жесткого контроля со стороны государства. Блогеры должны исходить из понятий «корпоративной этики и самоограничений», считает Путин. Речь здесь идет о морали, нравственности и безопасности детей.

Самый лучший вариант — когда блогосфера контролирует себя сама, но если есть пожелания к государству, Путин пообещал отреагировать.