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Путин блогерам: «Если государство мешает — скажите»
Президент Владимир Путин считает, что блогерская сфера в России свободна и демократизирована. Об этом он сказал на вопрос блогера во время Прямой линии.
«Это такая свободная сфера, а главное — демократизированная. Главное, чтобы государство не мешало. А если мешает — скажите, постараемся поправить», — сообщил Путин.
Глава российского государства заявил об ответственности блогеров, потому что за ними нет жесткого контроля со стороны государства. Блогеры должны исходить из понятий «корпоративной этики и самоограничений», считает Путин. Речь здесь идет о морали, нравственности и безопасности детей.
Самый лучший вариант — когда блогосфера контролирует себя сама, но если есть пожелания к государству, Путин пообещал отреагировать.
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