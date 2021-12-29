Путин: Беларусь — надежный экономический партнер России

Экономика Беларуси находится в хорошем состоянии и республика расценивается как надежный для России партнер. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с белорусским Президентом Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости.

«Что касается экономики, то хотел бы отметить, что и наши эксперты считают, что экономика Белоруссии находится в хорошем состоянии... профицит, по-моему, какой-то намечается. Белоруссия для нас надежный партнер. Даже исходя не из каких-то политических соображений, а исходя из того, как складывается ситуация в экономике, реальном секторе экономики», — отметил Путин.

Встреча лидеров двух стран состоялась в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце. По информации телеканала RT, переговоры продлились около трех часов.

28 декабря в Северной столице РФ также проходил неформальный саммит стран-членов СНГ, участие в котором Путин и Лукашенко приняли в очном формате.