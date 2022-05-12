Путин: В 2022 году рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех мировых валют

Курс рубля в этом году укрепляется и демонстрирует лучшую динамику среди мировых валют, заявил Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты – рубля. В текущем году он демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира», – сказал глава государства.

Он отметил, что за прошлый месяц темпы инфляции сократились в несколько раз и недельный прирост цен опустился до 0,1%. Возможности бюджетной системы также растут. По словам Путина, профицит консолидированного бюджета за период с января по апрель 2022 года составил 2,7 трлн рублей.

«Вместе с тем хочу отметить и ряд тенденций, которые требуют особого внимания. Так, внутренний спрос в нашей стране отстаёт от прошлогодних значений. Кроме того, продолжает сокращаться и объём денежных средств на счетах предприятий и граждан», – обратил внимание российский лидер, добавив, что все эти факторы негативно влияют на экономическую динамику и их нужно снижать.

По словам Президента, важнейший показатель успешности соцэкономческой политики – это доходы граждан России.

«Ряд решений на этот счёт уже приняты – мы знаем об этом с вами, вместе их вырабатывали. В марте мы договорились расширить программу выплат нуждающимся семьям с детьми», – напомнил он.

Кроме того, Путин рассказал о том, что Правительство определилось с дополнительной финансовой поддержкой регионов РФ. В частности, реструктуризацию региональных долгов и предоставление кредитов из федерального бюджета, а также программа кредитования системообразующих предприятий под гарантии ВЭБа для поддержки бизнеса.