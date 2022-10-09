Путин: АПК России год за годом демонстрирует убедительные, достойные результаты

Агропромышленный комплекс — один из ключевых секторов экономики России, он год за годом демонстрирует достойные результаты. Об этом в своем поздравлении работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сказал Президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремляю

«В этом году ожидается рекордный урожай зерновых — порядка 150 млн тонн, в том числе около ста миллионов тонн пшеницы. Еще сравнительно недавно такие цифры казались труднодостижимыми, — перечислил глава государства. — Хорошие показатели и по другим культурам, таким как сахарная свёкла, соя, подсолнечник. Растут объемы производства животноводческой продукции».

Россия полностью обеспечивает свой внутренний рынок по основным и необходимым для людей видам продуктов, успешно решает вопросы продовольственной безопасности и наращивает экспорт.

«[Мы] готовы — подчеркну это особо — вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам», — сказал Путин.

Таких результатов страна смогла достигнуть благодаря вложенными работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности усилиями и их непростого труда.

Президент отметил, что работа в условиях беспрецедентного санкционного давления ставит перед АПК новые задачи.

«Будем решать их совместно, при поддержке со стороны государства, использовать введённые ограничения для собственного развития», — сказал Путин.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.