Путин: АПК России год за годом демонстрирует убедительные, достойные результаты
Агропромышленный комплекс — один из ключевых секторов экономики России, он год за годом демонстрирует достойные результаты. Об этом в своем поздравлении работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сказал Президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремляю
«В этом году ожидается рекордный урожай зерновых — порядка 150 млн тонн, в том числе около ста миллионов тонн пшеницы. Еще сравнительно недавно такие цифры казались труднодостижимыми, — перечислил глава государства. — Хорошие показатели и по другим культурам, таким как сахарная свёкла, соя, подсолнечник. Растут объемы производства животноводческой продукции».
Россия полностью обеспечивает свой внутренний рынок по основным и необходимым для людей видам продуктов, успешно решает вопросы продовольственной безопасности и наращивает экспорт.
«[Мы] готовы — подчеркну это особо — вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам», — сказал Путин.
Таких результатов страна смогла достигнуть благодаря вложенными работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности усилиями и их непростого труда.
Президент отметил, что работа в условиях беспрецедентного санкционного давления ставит перед АПК новые задачи.
«Будем решать их совместно, при поддержке со стороны государства, использовать введённые ограничения для собственного развития», — сказал Путин.
Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.