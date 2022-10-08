Минниханов поздравил сельхозработников с профессиональным праздником

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. На совещании в Кабмине РТ он подчеркнул, что Татарстан сегодня является крупным агропромышленным районом.

«Это праздник людей, которые каждый день своим нелегким трудом обеспечивают продовольственную безопасность нашей республики и всей страны в целом», – цитирует его пресс-служба Президента РТ.

Минниханов напомнил, что в этом году в Татарстане по зерновым валовый сбор составил более 5 млн тонн, неплохие ожидания по сахарной свекле – 1,65 млн тонн. Хорошие показатели наблюдаются по картофелю, масличным культурам, овощам.

Все намеченные планы в сфере АПК реализовываются в системном порядке, подчеркнул руководитель республики. «Понятно, что есть вопрос реализации зерна. Но в любом случае нет рынка сегодня – будет попозже. В целом год достаточно благоприятный», – добавил он.

Отдельные слова благодарности Минниханов адресовал труженикам отрасли растениеводства и животноводства. «У Кукморского района на сегодня 400 тонн надоя молока в сутки. Три района имеют свыше 300 тонн. Это огромный труд», – заметил Президент Татарстана.