Путин анонсировал запуск нового национального проекта «Семья»

Стоп-кадр трансляции

В России начнется реализация нового национального проекта «Семья». Его запуск анонсировал Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«Важно, чтобы все меры, которые мы принимаем в этой сфере, все инструменты, которые используем, были эффективными и действенными, давали ощутимый, реальный результат для наших семей», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что необходима постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости.

Президент РФ добавил, что российские регионы в дополнение к федеральным программам реализуют свои меры поддержки семей с детьми. Он поблагодарил регионы за эту работу и предложил дополнительно помочь субъектам РФ, где уровень рождаемости ниже среднероссийского показателя. «Это особенно важно для Центральной России и Северо-запада», – подчеркнул глава государства.

По его словам, в 2022 году в 39 регионах России суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. «До конца 2030 года направим таким регионам не менее 75 млрд рублей, чтобы они могли нарастить свои программы по поддержке семей. Средства начнут поступать со следующего года», – заключил Путин.