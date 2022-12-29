Путин анонсировал строительство еще четырех атомных подлодок для ВМФ России
В ближайшее время в России построят еще четыре атомных подводных лодки для обеспечения безопасности страны. Об этом на церемонии подъема флага ВМФ на четырех судах объявил Президент РФ Владимир Путин.
«Отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре такие подводные лодки [как „Генералиссимус Суворов“]. Что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед», — рассказал он.
Президент подчеркнул, что российские атомные ракетоносцы не имеют аналогов в мире по многим из характеристик.
Напомним, что сегодня Военно-морскому флоту России были переданы три корабля: подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов».