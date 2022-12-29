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Официальная хроника
29 декабря 2022  13:46

Путин принял участие в передаче ВМФ корабля, построенного на заводе в Зеленодольске

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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии передачи ВМФ и поднятия флага на трех новых судах: подводном крейсере «Генералиссимус Суворов», малом ракетном корабле «Град» и морском тральщике «Анатолий Шлемов». Второй из них был построен на Зеленодольском судостроительном заводе.

Глава государства поблагодарил коллективы предприятий, а также дал команду к поднятию флага Военно-морского флота на судах, которые находятся на строительных верфях в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке соответственно.

«Хочу поздравить всех военных моряков и корабелов России с этим знаменательным, этапным для флота событием, поблагодарить коллективы „Севмаша“, Зеленодольского и Средне-Невского судостроительных заводов за добросовестный труд, за своевременное и качественное выполнение заданий. Конструкторы, инженеры, рабочие этих предприятий вновь на деле доказали свой высокий профессионализм», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что корабли оснащены современными системами навигации, связи и гидроакустики, высокоточным оружием и роботизированными комплексами. В частности, он напомнил, что корабли проекта 21631, построенные в Зеленодольске, уже доказали свою эффективность в Сирии, а также в ходе спецоперации на Украине.

#Владимир Путин #корабль
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