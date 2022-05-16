Путин анонсировал осеннюю серию совместных военных учений стран-членов ОДКБ

Президент России Владимир Путин на юбилейном саммите ОДКБ в Москве заявил о намерении провести серию совместных военных учений стран-членов организации этой осенью. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», – сказал глава российского государства.

По словам Путина, организация продолжит уделять внимание снабжению коллективных сил современным вооружением, повышению оперативной совместимости воинских контингентов и улучшению слаженности совместных действий военных структур и спецслужб стран-членов ОДКБ. Путин отметил, что это вопросы постоянно отрабатываются в ходе обучений по линии организации и такую практику планируется расширять.

Он также обратил внимание на то, что совместные усилия объединения должны и в дальнейшем быть направлены на противодействие терроризму, наркотрафику, оргпреступности.

«На этом участке правоохранительные органы наших стран отладили хорошее взаимодействие в перекрытии каналов вербовки граждан, нейтрализации ресурсной базы международных террористических организаций», – подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил о том, что ОДКБ играет стабилизирующую роль на постсоветском пространстве, о чем сообщал «Татар-информ».

Сессия в Москве приурочена к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации. Ее участниками стали главы России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.