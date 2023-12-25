Мантуров заявил о двузначном росте несырьевого экспорта в некоторые страны

Денис Мантуров

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В завершающемся 2023 году несырьевой неэнергетический экспорт в некоторые страны продемонстрировал двузначный рост. Об этом сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В том числе поставки в Китай выросли на 26%, в Турцию — на 36%, в Бразилию — на 37%, в Египет — на 57%, а в Саудовскую Аравию — на 87%, перечислил глава Минпромторга.

«Наш долгосрочный выбор — не только разворот на Восток, а в целом в сторону дружественных государств. В этом году структура несырьевого неэнергетического экспорта существенно поменялась в их пользу. <…> А по ряду стран, в основном на Африканском континенте, рост зафиксирован в разы и даже десятки раз», — пояснил Мантуров.

Вице-премьер также рассказал о работе, которая ведется сейчас над соглашениями о свободной торговле. В частности, на 25 декабря намечено подписание такого соглашения с Ираном. Кроме того, в стадии активных переговоров находятся соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом и Индонезией.

Ранее Президент РФ Владимир Путин отмечал, что «в структуре экономического роста России всё большую долю занимают так называемые „базовые, несырьевые отрасли“».