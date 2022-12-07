Путин поддержал инициативу создать орган по расследованию обстрелов Донбасса

Необходимо фиксировать и расследовать военные преступления, особенно в связи с ударами по жилым кварталам в Донбассе, и стоит подумать над созданием специального органа. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает РИА Новости.

Член СПЧ, президент общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия» Евгений Мысловский на встрече сказал, что нужно проводить уголовные расследования военных преступлений во время спецоперации, и напомнил, что только в одном Донецке более 4 тыс. артиллерийских «прилетов» и более 10 тыс. убитых мирных граждан.

Мысловский предложил создать аналог ЧГК — Чрезвычайной госкомиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников, которая действовала во времена Великой Отечественной войны.

«Что касается уголовных расследований — да, конечно, вы правы, но мы же все понимаем реалии происходящих событий. Фиксировать, проводить расследования, фиксировать эти преступления, особенно удары по гражданским и жилым кварталам, — это важно. Может быть, вы правы, может быть, создать какой-то общий орган, который этим занимается, и госкомиссию», — прокомментировал инициативу Путин.

Президент сказал, что попросит подумать над этим вопросом Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ.