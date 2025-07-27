Путин анонсировал преобразование пяти бригад морской пехоты в дивизии

Пять бригад морской пехоты ВМФ России будут преобразованы в дивизии в ближайшее время, две из них – уже в 2025 году. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам оперативных учений «Июльский шторм» по видеосвязи, сообщает пресс-служба Кремля.

«<...> в ближайшее время пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, при этом две из них – уже в этом году», – проинформировал сегодня, в День Военно-морского флота, глава государства.

«В итоге качественно возрастут ударная мощь и боевые возможности флота», – выразил уверенность он.

О планах развернуть имеющиеся пять бригад морской пехоты в дивизии сообщал 21 декабря 2022 года на заседании коллегии Министерства обороны РФ еще тогдашний руководитель военного ведомства Сергей Шойгу.

Оперативное учение ВМФ России «Июльский шторм» проводилось с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. В маневрах были задействованы более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.