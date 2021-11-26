Путин, Алиев и Пашинян договорились о демаркации и делимитации границы

Президент России Владимир Путин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации азербайджано-армянской границы. Об этом по итогам продлившихся около трех часов переговоров рассказал российский лидер, передает РИА Новости.

Президент РФ подчеркнул, что никаких препятствий для создания соответствующих механизмов нет. По его словам, стороны очень подробно обсудили экономические вопросы, в первую очередь — разблокирование транспортных коридоров, включая железную дорогу и автомобильное сообщение.

«Я хотел бы <...> еще раз поблагодарить Президента Азербайджана и Премьера Армении за то, что они согласились приехать сегодня в Россию и обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в вопросах урегулирования вокруг Карабахской проблемы и в целом в регионе», — заметил Владимир Путин. Он также добавил, что на следующей неделе вице-премьеры трех стран соберутся в Москве для дальнейшей работы.

В свою очередь Никол Пашинян констатировал, что стороны сверили мнения по многим проблемам. «Оказалось, что по некоторым вопросам у нас нет никаких разночтений, как казалось до этой встречи», — уточнил он. Ильхам Алиев же обратил внимание на то, что Азербайджан всегда выступал за последовательное соблюдение гуманитарных правил.

В итоговом заявлении Путин, Алиев и Пашинян подтвердили «приверженность дальнейшему последовательному выполнению и неукоснительному соблюдению всех положений заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года». Политики также договорились повышать уровень стабильности и безопасности на границе Азербайджана и Армении. При этом Россия обязалась и в дальнейшем содействовать нормализации отношений между странами.

В Нагорном Карабахе осенью 2020 года возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Новое обострение, получившее неофициальное название Второй карабахской войны, завершилось 10 ноября 2020-го после подписания соглашения о прекращении огня. При этом многие положения этого документа до сих пор не выполнены.