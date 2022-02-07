Путин 8 февраля проведет Совет по науке и образованию

Президент России Владимир Путин 8 февраля в режиме видеосвязи проведет Совет по науке и образованию, сообщила РИА Новости пресс-служба Кремля.

Отмечается, что темой обсуждения станет реализация важных государственных проектов в сфере инноваций.

«Участники заседания обсудят, в частности, вопросы мониторинга климатических изменений, борьбы с инфекционными заболеваниями и развития низкоуглеродной энергетики», — уточнили в пресс-службе главы государства.

Помимо самих членов Совета, к участию в видеоконференции присоединятся руководители федеральных министерств, некоторые из вице-премьеров, а также лауреаты премии Президента для молодых ученых 2021 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Казани прошла церемония награждения самых талантливых студентов и аспирантов республиканских вузов, внесших вклад в развитие науки.