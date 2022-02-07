«За нами будущее»: В Казани наградили лучших молодых ученых Татарстана

В Казани прошла церемония награждения премии «Лучший молодой ученый Республики Татарстан». Были награждены лучшие студенты и аспиранты вузов республики, внесших большой вклад в развитие фундаментальной и прикладной науки. Они получили памятные дипломы и денежные призы. Их поздравил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Сегодня мы чествуем тех людей, которые выбрали для себя знания и науку. Это нелегкий и непредсказуемый путь. Это те люди, которые верят в силу мысли, они очень нужны Татарстану. Нужно как можно чаще вас поддерживать и благодарить, потому что то дело, которое вы выбрали, нужно не только вам, но и всей республике», – обратился к собравшимся молодым ученым министр.

Он добавил, что сейчас в Татарстане разрабатывается межведомственная программа по поддержке молодых ученых «Научная молодежь», поддержанная Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Всего на конкурс в этом году поступило 155 заявок, причем не только от вузов и ссузов, но и от предприятий. Награды были вручены по семи основным номинациям: «Лучший молодой ученый в области естественных наук», «Лучший молодой ученый в области технических наук», «Лучший молодой ученый в области социогуманитарных наук», «Лучший аспирант в области естественных наук», «Лучший аспирант в области технических наук», «Лучший аспирант в области социогуманитарных наук» и «Лучший молодой ученый производственной отрасли». Кроме того, в этом году в конкурс были включены две специальные номинации: «Лучший аспирант в области цифровизации» и «Лучший молодой ученый в области цифровизации».

«Вы уже лучшие. Все, кто сегодня находится в зале – это будущее нашей науки. С каждым годом мы все больше поражаемся тому, на что способны молодые ученые. За нами будущее, все в наших руках», – сказала победителям и номинантам председатель союза молодых ученых и специалистов РТ Юлия Кареева.

Лучшие молодые ученые получили премии по 90, 70 и 50 тыс. рублей за первое, второе и третье места в своей номинации, а аспиранты 50, 40 и 30 тыс. рублей.

Для победителей и призеров был организован концерт с участием казанских коллективов и солистов московских театров.

