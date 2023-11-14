Путин: 7 млн россиян улучшили жилищные условия в 2023 году

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С начала года 7 млн россиян смогли улучшить свои жилищные условия. Это порядка 3,2 млн семей, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минстроя Иреком Файзуллиным.

Глава государства напомнил, что расселено 1,8 млн кв. метров аварийного жилья, в котором находилось 104,4 тыс. человек. Построено 83,6 млн кв. метров.

Как отметил Файзуллин, к концу года в России вновь будет установлен рекорд по вводу новых квадратных метров. «У нас 49,7 [миллиона квадратных метров] сегодня уже ИЖС введено и уже 33,9 — многоквартирного [жилья]. Многоквартирка — до 50 дойдём. Где-то 104–105. 104, думаю, до конца года сделаем», — перечислил министр.

Президент поручил поздравить и поблагодарить строителей за рекордные результаты.

Помимо этого, на встрече обсуждался ход переселения граждан из аварийного жилья, подготовка к запуску новой программы в этом направлении и благоустройство территорий. Как отметил Файзуллин, национальный проект «Жилье и городская среда» очень востребован.

По данным Минстроя РТ, озвученным на совещании с Раисом республики Рустамом Миннихановым, годовой план по вводу жилья в Татарстане завершен на 96%. Сдано 2,989 млн кв. метров жилья.