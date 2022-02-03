Путин 3 февраля проведет международный телефонный разговор

У Президента РФ Владимира Путина 3 февраля запланирован международный телефонный разговор, но Кремль предпочитает не анонсировать, с кем именно, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что из-за неспокойной ситуации в мире графики могут сдвигаться, а запланированные ранее мероприятия – переноситься, поэтому в Кремле предпочитают предоставлять информацию постфактум.

«Мы предпочитаем их не анонсировать, потому что графики у всех подвижные, сейчас время беспокойное, они могут переноситься на какое-то время, из этого потом вырастает целая теория заговоров и так далее. Мы последовательно не анонсируем, а даём информацию потом», – объяснил пресс-секретарь.

Накануне у Президента РФ состоялся телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которого подробно обсуждалась ситуация вокруг Украины и предложенные Россией гарантии безопасности.