Путин 25 ноября пообщается с матерями участников спецоперации

Президент России Владимир Путин 25 ноября встретится с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине. Встреча будет приурочена к Дню матери, который в РФ отмечается в последнее воскресенье ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в Кремле рассказали, что встреча главы государства с семьями военнослужащих уже готовится и состоится на этой неделе.

Пообщаться с российским лидером пригласили матерей не только мобилизованных граждан, добровольцев и контрактников, но и кадровых военных, которые служат непосредственно в зоне проведения спецоперации или проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

В этот же день Путин также примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию государственной корпорации «Ростех».