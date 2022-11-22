Путин на этой неделе встретится с матерями военнослужащих

Встреча Президента России Владимира Путина с родителями, семьями мобилизованных граждан готовится – провести ее планируется на этой неделе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, глава государства проводит подобные встречи регулярно.

«Действительно, такая встреча планируется. С другой стороны, вы знаете, что президент часто проводит такие встречи, они не все публичные. В любом случае президент получает из первых рук информацию о реальном положении дел. Такая встреча готовится», – сказал Песков, не уточнив деталей (цитата по РИА Новости).

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября. Для службы в зоне проведения военной спецоперации призвать планировалось 300 тыс. резервистов, однако за счет добровольцев в этот период на службу поступили 318 тыс. человек.