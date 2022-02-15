Путин 16 февраля встретится с Президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин 16 февраля проведет переговоры с главой Федеративной Республики Бразилия Жаиром Болсонару, который посетит Москву с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что ключевой темой беседы станет укрепление российско-бразильского стратегического партнерства и сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях.

Лидеры двух стран также обменются мнениями по актуальным проблемам международной повестки.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», бразильский лидер прибудет в Россию 15 февраля. Он заявил, что не планирует обсуждать с Путиным вопрос Украины.