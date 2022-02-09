СМИ: Болсонару прибудет на встречу с Путиным 15 февраля

Визит в Москву Президента Бразилии Жаира Болсонару намечен на 15 февраля, сообщает бразильский портал Globo.

Ранее сообщалось, что Болсонару побывает в России 14–17 февраля, а затем посетит Венгрию. Как рассказал сам бразильский лидер, он не планирует поднимать на встрече с Президентом России Владимиром Путиным вопрос Украины.

«Ожидается, что Болсонару прибудет в российскую столицу во вторник, 15 февраля, во второй половине дня <...> встреча (с Путиным) запланирована на утро 16 февраля, после чего состоится обед в здании Правительства РФ», — цитирует издание РИА Новости.

После встречи с российским коллегой Болсонару проведет переговоры с Председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а также станет участником встречи с российскими и бразильскими бизнесменами из сфер агробизнеса, атомной энергетики, газа и удобрений.

Как сообщает портал, в делегацию бразильского Президента войдут главы МИД, Минобороны, Минюста и Минсельхоза.