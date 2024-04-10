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«Пусть Всевышний даст мир»: на намаз в Нижнекамске верующие пришли с семьями
В мечетях Нижнекамского района сегодня проводятся праздничные намазы в честь Ураза-байрама и завершения священного месяца Рамадан, который длился 30 дней. Основные торжества по традиции прошли в Центральной мечети.
Имам-мухтасиб Нижнекамского района Салих хазрат Ибрагимов выступил с праздничной проповедью. Затем состоялся коллективный намаз. Его читали в здании и снаружи, настолько много было верующих. Многие пришли с семьями.
«От всей души поздравляю вас с праздником. Пусть Всевышний примет наш пост, наше стояние в молитвах, нашу милостыню. Пусть Всевышний сделает нас опорой для наших родителей, примером для наших детей. Пусть Всевышний даст мир всему миру», — сказал хазрат.
На общей молитве присутствовал и глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. Он поздравил нижнекамцев с праздником.
В этом году усилили меры безопасности. На территории мечети дежурили все службы города.
Празднование Ураза-байрама продолжится в торговом центре «Рамус Молл». Ожидаются театрализованное представление, халяль-ярмарка, мастер-классы, халяль-меню в зоне фудкорта.
Фото и видео предоставлено Надеждой Багаутдиновой.
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